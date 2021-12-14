Петербургские суды зарегистрировали иски к "Яндекс.Еде" после утечки данных

Граждане требуют компенсации за то, что кто-то мог узнать их ФИО и телефон по адресу доставки.

Петербуржцы подали в суд на ООО "Яндекс.Еда" после массовой утечки данных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 июня.

Иски зарегистрировали Куйбышевский, Невский, Василеостровский районные суды. В общей сложности известно как минимум о 16 исках. Горожане требуют, чтобы компания возместила ущерб за нарушение прав потребителей, а также была оштрафована. Кто-то требует 30 тысяч рублей, а кто-то — 500 тысяч.

Напомним, данные клиентов сервиса попали в открытый доступ в начале марта. В мае подобная ситуация произошла с данными клиентов "Delivery Club".

Фото: Piter.tv