"Беспредел и беззаконие": петербуржцы отреагировали на очередное нарушение ПДД водителем социального автобуса

С начала перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) пассажиров в Петербурге все чаще горожане жалуются на непрофессионализм водителей "бирюзовых" автобусов.

Вечером во вторник, 9 августа, на улице Бабушкина в Невском районе Петербурга новый социальный автобус, вышедший на маршрут в рамках реализации транспортной реформы, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора. Об этом сообщил один из подписчиков сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидца, он пытался дозвониться по номеру телефона перевозчика, указанному на автобусе-нарушителе, но трубку так никто и не взял.

На кадрах видеоролика, опубликованного автором поста, видно, как автобус продолжает движение и пересекает пешеходный переход, несмотря на красный сигнал светофора, что является нарушением правил дорожного движения. Вслед за ним также двигается автомобиль Hummer. По счастливой случайности никто из граждан, переходящих проезжую часть по "зебре", не пострадал.

С начала перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) пассажиров в Петербурге все чаще горожане жалуются на непрофессионализм водителей "бирюзовых" автобусов. Ряд СМИ ранее обращали внимание на то, что с началом поэтапной реализации реформы в Северной столице заметно увеличилось количество ДТП при участии наземного общественного транспорта, в частности, новых социальных автобусов. Так, только в течение первой фазы было зафиксировано не менее 85 дорожно-транспортных происшествий с ними. В последующие этапы ситуация не изменилась в лучшую сторону.

В комментариях под постом пользователи "ВКонтакте" отметили, что нередко замечают, как новые автобусы нарушают ПДД. Многие написали, что большинство водителей попросту пересели на активно рекламируемые представителями Смольного автобусы из отмененных коммерческих маршрутных такси, сохранив при этом прежний стиль вождения.

Один из пользователей соцсети обратился к представителям Комитета по транспорту Петербурга с просьбой прокомментировать инцидент с проездом автобуса на запрещающий сигнал светофора и в целом другие проблемы с социальными маршрутами. Однако в ведомстве пока что ничего не ответили по данному поводу. Многие петербуржцы недовольны манерой езды водителей "бирюзовых" автобусов, которые нередко двигаются рывками, что небезопасно для находящихся в салоне пассажиров.

Петербурженка в комментарии саркастически напомнила о том, что за последний месяц в Северной столице сразу несколько автобусов прямо во время следования по маршруту загорелись.

За более чем четыре месяца с начала поэтапного перехода на НМТО в администрации Александра Беглова так и не устранили многочисленные недочеты, допущенные чиновниками в ходе работы над проектом реформы. Несмотря на жалобы горожан в Смольном не торопятся исправлять ошибки, налаживать должным образом работу городских перевозчиков и работать над повышением безопасности транспортного обслуживания, что приводит к подобным ситуациям с нарушением ПДД.

Фото: Piter.tv