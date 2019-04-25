Жителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о грозах и ливнях в воскресенье

Улучшение погодных условий не ожидается.

МЧС предупреждает жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области об ухудшении погодных условий в последний день недели, 11 августа. Грозы, ливни и порывистый ветер — всему виной циклон "Отилия".

Начиная с субботы, 10 августа, в двух регионах обосновался циклон "Отилия", который принес с собой похолодание, облачность, дожди и грозы. Столбик термометра максимально показывал до +21 градуса. По оценкам "Водоканала", только в Петербурге может выпасть до 10 мм осадков за последние сутки.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", погода не будет улучшаться и в ближайшие дни. Завтра в Петербурге и Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15, днем — до +21 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"