Петербуржца задержали по подозрению в совершении сексуального преступления в 2015 году

Тогда неизвестное лицо совершило в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

В Петербурге задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в 2015 году. Об этом стало известно Piter.tv.

В августе 2015 года неустановленное лицо, находясь в третьей парадной на первом этаже дома по улице Бухарестская, совершило в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Была получена оперативная информация о том, что к совершению данного преступления причастен петербуржец 1994 года рождения. Он был задержан в квартире на проспекте Кима 29 декабря 2021 года.

Ранее в Приозерске женщина с шизофренией обвинила малознакомого в сексуальном насилии.

Фото: Piter.tv