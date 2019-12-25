Петербуржца подозревают в краже дамской сумки на Балтийском вокзале

В сумке находилась косметика, зарядное устройство и другие личные вещи. Общий причинённый ущерб составил более 6 тысяч рублей.

Транспортные полицейские Петербурга задержали подозреваемого в краже дамской сумочки на Балтийском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

За помощью полиции обратилась 20-летняя девушка, у которой пропала сумка в зале Балтийского вокзала. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, им оказался 50-летний петербуржец.

Полицией установлено, что девушка оставила личные вещи на скамейке в здании вокзала без присмотра. Этим и воспользовался подозреваемый. В сумке находилась косметика, зарядное устройство и другие личные вещи. Общий причинённый ущерб составил более 6 тысяч рублей.

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Фото: pexels