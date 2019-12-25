В Выборге у мужчины в носке нашли пакет с наркотиком

В целях конспирации злоумышленник спрятал "соль" у себя в носке.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции вблизи железнодорожных путей на территории Выборга выявлен 35-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

У подозреваемого обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертизой установлено, что в пакете находился метилэфедрон. В целях конспирации злоумышленник спрятал "соль" у себя в носке.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Придорожном массиве Ленобласти нашли 150 граммов мефедрона.

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