В Выборге у мужчины в носке нашли пакет с наркотиком

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции вблизи железнодорожных путей на территории Выборга выявлен 35-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.
У подозреваемого обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертизой установлено, что в пакете находился метилэфедрон. В целях конспирации злоумышленник спрятал "соль" у себя в носке.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Придорожном массиве Ленобласти нашли 150 граммов мефедрона.
Фото: pexels
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