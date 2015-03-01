Петербуржца пырнули ножом на Ленской улице из-за парковочного места

Мужчина находится в Мариинской больнице, обидчика ищет полиция.

Петербуржец попал в больницу после ссоры из парковочного места на Ленской улице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 февраля в 17:59 обратилась женщина с сообщением о том, что во дворе между 8 и 9 парадной дома 10 корпус 1 по улице Ленской лежит мужчина в крови, на вид 40 лет, говорит, что его избили.

В 18:10 пострадавшего мужчину забрала бригадой скорой помощи в Мариинскую больницу. В 21:00 пришла телефонограмма в которой сообщалось, что у пострадавшего проникающая колото-резаная рана левой подвздошной области, гиповалемический шок. Также от мужчины исходил запах алкоголя.

Со слов пострадавшего, 16 февраля около 17:50 после скандала из-за парковочного места его ударил ножом неизвестный водитель автомобиля Mitsubishi Lancer. Подозреваемый разыскивается, на парадной дома установлена камера, записи будут изъяты.

На выходных полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру в Калининском районе.

Фото: Piter.tv