Петербуржца отправят в колонию за смертельное ДТП на Политехнической улице

Суд установил, что подсудимый утром 27 октября 2020 года, находясь за рулем автомобиля Mercedes, выехал на трамвайные пути попутного направления, после чего совершил наезд на пешехода, который стоял на трамвайных путях.

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Семенова. Он признан судом виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что подсудимый утром 27 октября 2020 года, находясь за рулем автомобиля Mercedes, выехал на трамвайные пути попутного направления, после чего совершил наезд на пешехода, который стоял на трамвайных путях у дома по Политехнической улице. Пострадавший скончался от полученных травм.

Суд назначил Семенову наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на 2 года. Также он должен компенсировать моральный вред в размере 1,5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что на майских праздниках в авариях в Петербурге и Ленобласти пострадали более 50 человек.

Фото: Piter.tv