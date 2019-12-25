Петербуржца задержали по подозрению в съёмке секса с несовершеннолетней в 2015 году

Подозреваемый был задержан 5 сентября, его полностью изобличили в совершении данного преступления.

Петербуржца задержали по подозрению в записи на видео секса с несовершеннолетней в 2015 году. Об этом стало известно Piter.tv.

По данным правоохранителей, в Красном Селе в августе 2015 года (подозреваемому на тот момент было 27 лет) он в автомобиле занялся сексом с 15-летней девушкой. Без её согласия он с помощью неустановленного электронного устройства осуществлял съемку полового акта. Подозреваемый таким образом получил порнографические материалы, где, в том числе, видны полностью обнаженные половые органы несовершеннолетней. Данное видео она всё это время хранил у себя и использовал по собственному усмотрению.

По данному факту 5 сентября 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 242.2 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Подозреваемый был задержан 5 сентября, его полностью изобличили в совершении данного преступления.

Ранее стало известно, что работник органов опеки усыновил двух братьев для съемок детского порно в Петербурге.

Фото: Piter.tv