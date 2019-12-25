В Петербурге слесарь перевел мошенникам почти 6 млн рублей

Ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности одного из банков.

В Петербурге слесарь перевел мошенникам почти шесть миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Он рассказал, что 15 декабря ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности одного из банков. Она, под предлогом того, что с его счетом производятся мошеннические действия, убедила петербуржца перевести денежные средства на резервный счет.

Мужчина перевел на указанный счет 3 143 950 рублей. На следующий день через банкомат он также перевел 2 850 000 рублей на неустановленный счет. Сумма ущерба 5 993 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургская 85-летняя пенсионерка отдала "внучке" 360 тыс. рублей на лечение.

Фото: Piter.tv