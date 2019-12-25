Петербургская 85-летняя пенсионерка отдала "внучке" 360 тыс. рублей на лечение

Неизвестная позвонила пенсионерке и представилась внучкой, которая попала в аварию и нуждается в средствах на лечение. Доверчивая горожанка передала свои сбережения мошенникам.

Накануне вечером, 19 декабря, в полицию пришла 85-летняя пенсионерка и сообщила, что 13 декабря в период с 18:00 до 21:00 ей позвонила неизвестная женщина, представилась ее внучкой и сообщила, что её сбила машина, поэтому на лечение ей необходимы деньги в сумме 360 000 рублей. Их нужно было передать мужчине, который скоро приехал за добычей.

Доверчивая пенсионерка вышла в подъезд и передала накопления мужчине. Приметы преступника: мужчина, рост около 182 см, одет в темные штаны, темную толстовку с рисунком на груди.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Фото: Piter.tv