Песков: Россия не желает строить отношения с США по "ленинской формуле"

Кремль ожидает официального заявления Белого дома по поводу санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Кремль считает незаконными возможные санкции США в отношении России. Об этом сообщает "РИА Новости".

По его мнению, Россия не хотела бы, чтобы отношения с США строились по ленинской формуле: "шаг вперед, два шага назад". Песков считает, что в американские издания "слили" информацию о возможных ограничительных мерах.

Понятно, что дыма без огня не бывает <…> Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям, все-таки дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также, затронув тему санкций, Песков заявил, что Москва осуждает любые санкционные устремления. По его словам, Россия будет отстаивать свои интересы и соблюдать принцип взаимности, касаемо санкций.

Ранее Совет Федерации пообещал зеркально ответить на новые санкции США.

Фото: kremlin.ru