Песков оценил макроэкономическую ситуацию в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о макроэкономической ситуация в России. По его словам, она абсолютно стабильна и предсказуема. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам Пескова, напряженность в районе российских границ является фактором, который способен негативно сказаться на курсе национальной валюты. Пресс-секретарь президента считает это обычной практикой.
Такая волатильность курса – она, вы знаете, была и раньше, были разные причины – спекулятивного и неспекулятивного характера, но это не влияет на экономическую стабильность в целом.
Дмиртий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков исключил создание каких-либо особых условий для Навального в колонии.
Фото: kremlin.ru
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