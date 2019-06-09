Ленинградский зоопарк показал прогулку песца Ванечки по заснеженному Петербургу

Ванечка уже сменил предыдущую шубу на теплую зимнюю.

Сотрудники Ленинградского зоопарка 8 декабря вывели песца Ванечку на прогулку. Полярный лис "наслаждается снегом", рассказали в пресс-службе учреждения.

Ванечка уже сменил шубу на теплую и зимнюю, и теперь любимое занятие песца – лежать в сугробах и протаптывать снежные тропинки.

Сейчас самое любимое занятие песца Ванечки – валяться в сугробах и протаптывать снежные тропки. А в такой роскошной зимней шубке делать это вдвойне приятно, ведь в ней можно гулять очень долго и совсем не мерзнуть. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы сообщали о том, что в семействе капибар Кайсы и Ермака из Ленинградского зоопарка произошло пополнение: 25 сентября на свет появлялись четыре детеныша (три мальчика и девочка). Сейчас малыши активно играют и не прочь перекусить салатом "айсберг", рябиной, яблоками, тыквой, сеном и свежей травой.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка