Ленинградский зоопарк показал прогулку песца Ванечки по заснеженному Петербургу

Сотрудники Ленинградского зоопарка 8 декабря вывели песца Ванечку на прогулку. Полярный лис "наслаждается снегом", рассказали в пресс-службе учреждения.
Ванечка уже сменил шубу на теплую и зимнюю, и теперь любимое занятие песца – лежать в сугробах и протаптывать снежные тропинки.
Сейчас самое любимое занятие песца Ванечки – валяться в сугробах и протаптывать снежные тропки. А в такой роскошной зимней шубке делать это вдвойне приятно, ведь в ней можно гулять очень долго и совсем не мерзнуть.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы сообщали о том, что в семействе капибар Кайсы и Ермака из Ленинградского зоопарка произошло пополнение: 25 сентября на свет появлялись четыре детеныша (три мальчика и девочка). Сейчас малыши активно играют и не прочь перекусить салатом "айсберг", рябиной, яблоками, тыквой, сеном и свежей травой.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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