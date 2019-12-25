В семействе капибар из Ленинградского зоопарка родилось четыре детёныша

Капибарята родились ещё 25 сентября, но их показали впервые.

.В семействе капибар Кайсы и Ермака из Ленингадского зоопарка произошло пополнение: на свет появлялись четыре детёныша (три мальчика и девочка). Фотографии с малышами появились в соцсетях зверинца.

Капибарята родились ещё 25 сентября, но их показали впервые. Сейчас малыши активно играют. Они не прочь перекусить салатом "айсберг", рябиной, яблоками, тыквой, сеном и свежей травой. Но всё же главным блюдом для них остаётся материнское молоко.

Кайса и Ермак заботятся о своих детях, принимают участие в их играх и купаются всей семьёй. Капибары проживают в крытом вольере на внешней стороне павильона "Тропический дом". С именами для малышей определятся позже.

Ранее мы сообщили о том, что медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отметила День рождения.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк