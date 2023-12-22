На Елагином острове заметили первоцветы

В начале марта в Петербурге появились первые цветы.

В Петербурге появились первые цветы к 5 марта. Их заметили на Елагином острове. Об этом сообщили в группе парка в соцсети "ВКонтакте".

Самое долгожданное событие весны — замечены первоцветы! Хватаем телефоны и бежим в Парк на Елагином острове. Будем наполнять фотоальбомы цветами Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова

Ранее мы писали, что на букеты и подарки к 8 Марта петербуржцы в этом году потратят в среднем 8 тыс. рублей. К таким выводам в ходе опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

Фото: ВКонтакте / Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова