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На Елагином острове заметили первоцветы
Сегодня, 16:51
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На Елагином острове заметили первоцветы

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В начале марта в Петербурге появились первые цветы.

В Петербурге появились первые цветы к 5 марта.  Их заметили на Елагином острове. Об этом сообщили в группе парка в соцсети "ВКонтакте".

Самое долгожданное событие весны — замечены первоцветы! Хватаем телефоны и бежим в Парк на Елагином острове. Будем наполнять фотоальбомы цветами

Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова

Ранее мы писали, что на букеты и подарки к 8 Марта петербуржцы в этом году потратят в среднем 8 тыс. рублей. К таким выводам в ходе опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

Фото: ВКонтакте / Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова

Теги: елагин остров, первые цветы, цпкио кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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