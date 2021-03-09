В Петербурге вводят ограничения движения и парковки из-за подготовки к параду Победы

Первые ограничения будут введены уже с 22 апреля.

В связи с подготовкой к параду Победы с 22 по 24 апреля запретят парковку на Малой Морской, чётной стороне Конногвардейского бульвара и улицы Якубовича. Об этом сообщают в городском Комитете по транспорту.

С 30 апреля до 12:30 9 мая остановка транспорта будет запрещена на набережной Мойки, Миллионной, Малой Морской, Конногвардейском бульваре и у Дворцовой площади.

30 апреля и 3 мая с 14:00 до 18:30 полностью перекроют движение по Миллионной, набережным Мойки, Зимней канавки, Адмиралтейской и Дворцовой, а также части Невского проспекта.

Водителям советуют пользоваться общественным транспортом.

Ранее Piter.TV сообщал, что платная стоянка пополнила петербургский бюджет на 24,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV