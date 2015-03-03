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Во всех районах Ленобласти началось периодическое протапливание
Сегодня, 15:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во всех районах Ленобласти началось периодическое протапливание

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При похолодании оно плавно перейдет в постоянное отопление. 

Объекты топливно-энергетического комплекса Ленинградской области готовы к отопительному сезону на 98%, а периодическое протапливание уже ведется во всех районах региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона. 

В первую очередь отопление поступает в социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, больницы, затем – в жилые дома. По оперативным данным, полученным от администраций муниципальных образований Ленинградской области, готовность к отопительному сезону объектов топливно-энергетического комплекса на 15 сентября составляет 98%. 

Периодическое протапливание началось во всех 17 районах и Сосновом Бору, при похолодании оно плавно перейдет в постоянное отопление. 

В Петербурге периодическое протапливание началось 8 сентября. 

Фото: правительство Ленобласти

Теги: отопление, протапливание
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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