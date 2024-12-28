Бывший завод GM в Шушарах перезапустят до конца 2025 года

"Автозавод АГР" ведет переговоры с правительством Петербурга и Министерством промышленности и торговли относительно заключения специального инвестиционного контракта, хотя вопрос о сборе на утилизацию остается нерешенным.

Планируется, что к концу 2025 года вновь заработает завод в Шушарах, который был закрыт после прекращения деятельности General Motors, сообщает "Фонтанка".

"Автозавод АГР" ведет переговоры с правительством Петербурга и Министерством промышленности и торговли относительно заключения специального инвестиционного контракта, хотя вопрос о сборе на утилизацию остается нерешенным. АГР совместно с китайской компанией Chery начали завозить оборудование, основываясь на успешном опыте Volkswagen в Калуге. Предусматривается выпуск двух моделей кроссоверов под маркой Solaris, а также адаптированные версии моделей Jaecoo J7 и J8.

Некоторые автомобили уже собраны на производственных мощностях АГР в Каменке, однако неизвестно, поступят ли они в розничную продажу или предназначены исключительно для государственных нужд. Стоит напомнить, что завод в Шушарах был остановлен весной 2015 года, когда General Motors прекратила свою работу.

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Фото: Антон Ваганов/ТАСС