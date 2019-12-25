Петербург и Москва оказались мировыми лидерами по росту цен на элитное жилье

Согласно результатам 2024 года, цена на элитное жилье в Петербурге поднялась на 25,8% и составила 790 тысяч рублей за квадратный метр, что позволило городу стать лидером рейтинга.

Москва и Петербург возглавили список городов мира с самыми высокими темпами роста цен на элитные новостройки, согласно исследованию NF Group. Эксперты считают, что этот рост связан с возвращением капитала в Россию. Российская и Северная столица оказались на первых двух позициях в мировом рейтинге по росту стоимости элитного жилья, составленном консалтинговой компанией NF Group на основании отчета The Wealth Report 2025 от Knight Frank, пишут "Ведомости".

Согласно результатам 2024 года, цена на элитное жилье в Петербурге поднялась на 25,8% и составила 790 тысяч рублей за квадратный метр, что позволило городу стать лидером рейтинга (годом ранее он находился на второй позиции). Москва, где цены на новые квартиры премиум-класса увеличились на 20,5% до 1,95 миллиона рублей за квадратный метр, заняла второе место (в предыдущем рейтинге город был на 19-й строке).

Knight Frank не раскрывает показатели по другим городам, но отмечает, что на третьем месте оказался Сеул с приростом цен на 18,4%. Среди европейских городов наибольший рост цен на элитное жилье зафиксирован на острове Корфу в Греции, занявшем восьмую позицию с показателем в 8,9%.

Тенденция увеличения стоимости элитной недвижимости в Москве и Петербурге также подтвердилась и другими экспертами. Согласно данным Nikoliers, стоимость одного квадратного метра жилья в премиум-сегменте в Санкт-Петербурге за прошедший год возросла на 38% до 647 тысяч рублей, тогда как в Москве — на 28% до 1,02 миллиона рублей. По оценке "Яндекс Недвижимости", элитное жилье в Петербурге стало дороже на 43,5%, а в Москве — на 14%.

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Фото: Piter.TV