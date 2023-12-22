В Ленобласти состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов на мемориале "Невский порог"

В Ленинградской области состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков советских воинов на воинском мемориале "Невский порог". Об этом рассказали в пресс-службе СК по Ленинградской области.
Останки двух бойцов были обнаружены в ходе проведения поисковой работы на территории Отраднинского городского поселения Кировского района поисковым отрядом "Отрадное".
Участники митинга собрались, чтобы проститься с героями, защищавшими нашу землю в годы Великой Отечественной войны, почтить память бойцов, павших за Ленинград.
Осенью 2023 года на острове под Выборгом перезахоронили останки бойцов Красной армии.
Фото: Telegram/ Следком47
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