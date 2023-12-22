В Ленобласти состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов на мемориале "Невский порог"

Останки двух бойцов были обнаружены в ходе проведения поисковой работы на территории Отраднинского городского поселения.

В Ленинградской области состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков советских воинов на воинском мемориале "Невский порог". Об этом рассказали в пресс-службе СК по Ленинградской области.

Останки двух бойцов были обнаружены в ходе проведения поисковой работы на территории Отраднинского городского поселения Кировского района поисковым отрядом "Отрадное".

Участники митинга собрались, чтобы проститься с героями, защищавшими нашу землю в годы Великой Отечественной войны, почтить память бойцов, павших за Ленинград.

Осенью 2023 года на острове под Выборгом перезахоронили останки бойцов Красной армии.

Фото: Telegram/ Следком47