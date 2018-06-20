В Судане произошел военный переворот

Опубликовано видео с ликующими революционерами с улиц городов.

В Судане сегодня, 11 апреля, произошел военный переворот.

Ситуация в Судане накалялась почти полгода. А сегодня 75-летний президент Омар аль-Башир был свергнут группой активистов с военными. Сейчас президентский дворец окружен военными и бронетехникой. Где на данный момент находится свергнутый Президент страны, достоверных известий нет. По некоторым данным он арестован.

На улицах толпы ликующих людей, которые празднуют свою победу. Недовольства начались в стране еще в конце 2018 года. Люди протестовали против повышения цен на топливо, хлеб и муку, и другие продукты питания.

Видео: YouTube/Just Event online