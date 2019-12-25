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Эксперт прокомментировал перевод непривитых студентов на удаленку
Сегодня, 17:48
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Эксперт прокомментировал перевод непривитых студентов на удаленку

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Эксперты считают рекомендацию логичной.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали рекомендацию Министерства образования и науки перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленную учебу. 

Также мера коснется тех, у кого есть медотвод. Эксперты считают рекомендации вполне логичными, так как молодые люди в возрасте 18-24 лет вакцинируются меньше всего, но при этом учатся в больших коллективах и отличаются высокой мобильностью вне стен учебного заведения. 

Позднее в Миноборнауки подчеркнули, что привитые и непривитые студенты обязаны иметь равные права.

Фото: Pexels 

Теги: вакцинация, вузы, обучение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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