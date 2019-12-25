Эксперт прокомментировал перевод непривитых студентов на удаленку

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали рекомендацию Министерства образования и науки перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленную учебу.
Также мера коснется тех, у кого есть медотвод. Эксперты считают рекомендации вполне логичными, так как молодые люди в возрасте 18-24 лет вакцинируются меньше всего, но при этом учатся в больших коллективах и отличаются высокой мобильностью вне стен учебного заведения.
Позднее в Миноборнауки подчеркнули, что привитые и непривитые студенты обязаны иметь равные права.
Фото: Pexels
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