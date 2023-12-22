Петербурженка перевела себе деньги с найденного телефона и стала фигуранткой уголовного дела

Суд приговорил её к условному лишению свободы.

Петербурженка получила условный срок за то, что перевела себе деньги с найденного телефона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курортного района.

Суд установил, что 21 августа 2021 года подсудимая перевела с чужого банковского счета на свой около 29 тысяч рублей. Перевод она осуществила на мобильном телефоне, который ранее нашел её гражданский муж в траве на Лемболовском озере. Телефон был не заблокирован, и оказался с доступом в банковское приложение. Деньги женщина потратила на личные нужды, а мобильный телефон хранила дома.

С учетом признания вины и раскаяния в содеянном, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

Петербуржец проведет более двух лет в колонии за кражу карты у сожительницы.

Фото: Piter.tv