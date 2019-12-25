На севере КАД будут полностью перекрывать участок трассы

В общей сложности участок будет закрыт 40 минут в ночное время.

На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок перекроют в ночь с 11 на 12 августа, а именно — с 01:30 до 01:50 и 03:00 до 03:20. Там будут демонтировать две П-образные металлическое опоры над проезжей частью. Закрытие участка необходимо для сохранения безопасности автомобилистов. Время для работ было выбрано с учетом минимальной интенсивности движения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение по улице Профессора Попова ограничат до 31 августа.

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