Переход между станциями "Садовая" и "Спасская" ограничили

В пресс-службе метрополитена принеси пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Утром во вторник, 16 апреля, из-за неисправности пересадочных эскалаторов в петербургском метро переход между станциями "Садовая" и "Спасская" был ограничен, что привело к увеличению времени перехода.

Для пересадки между линиями 4-5 рекомендуется использовать пересадочные узлы "Владимирская" - "Достоевская" и "Пушкинская" - "Звенигородская".

В пресс-службе метрополитена принеси пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что "Летние" автобусные маршруты начали работу в Петербурге.

Фото: Piter.TV