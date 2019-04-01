На Маршала Жукова у шестилетнего ребенка произошла передозировка нейролептиком

Мать ребенка сообщила полиции, что случайно дала сыну вместо одной капли антипсихотического препарата 75 капель.

Шестилетний ребенок попал в больницу после приема чрезмерной дозы лекарственного препарата. По данным "Фонтанки", инцидент произошел в ночь на 3 октября.

Ребенок был доставлен в Детскую больницу имени Филатова с улицы Маршала Жукова. Состояние пациента оценивается как тяжелое, он находится в реанимационном отделении. Мать ребенка сообщила полиции, что случайно дала сыну вместо одной капли антипсихотического препарата 75 капель.

Детали произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик отбил селезенку однокласснице в петербургской гимназии.