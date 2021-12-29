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Подросток из Петербурга увеличила дозу антидепрессантов и попала в реанимацию
Сегодня, 9:29
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Подросток из Петербурга увеличила дозу антидепрессантов и попала в реанимацию

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Самочувствие девушки ухудшилось, и она решила увеличить дозу.

Девятиклассница из Невского района попала в реанимацию после чрезмерной дозы антидепрессантов. Девушка находится в тяжелом состоянии, узнал Piter.TV.

Несовершеннолетнюю госпитализировали вечером 12-го января. Со слов матери, ребенок состоит на учете в детском ПНД Фрунзенского района с прошлого года. Она принимает препарат по назначению врача. С начала января 16-летний подросток принимала необходимую дозу, так как самочувствие ухудшилось, но решила ее немного увеличить без назначения врача. После этого петербурженка почувствовала себя плохо, и мама вызвала "скорую". 

Ранее Piter.TV писал о том, что в Ленобласти девятиклассница по неосторожности выпила химическое вещество. 

Фото: Pixabay

Теги: антидепрессанты, препарат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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