Подросток из Петербурга увеличила дозу антидепрессантов и попала в реанимацию

Самочувствие девушки ухудшилось, и она решила увеличить дозу.

Девятиклассница из Невского района попала в реанимацию после чрезмерной дозы антидепрессантов. Девушка находится в тяжелом состоянии, узнал Piter.TV.

Несовершеннолетнюю госпитализировали вечером 12-го января. Со слов матери, ребенок состоит на учете в детском ПНД Фрунзенского района с прошлого года. Она принимает препарат по назначению врача. С начала января 16-летний подросток принимала необходимую дозу, так как самочувствие ухудшилось, но решила ее немного увеличить без назначения врача. После этого петербурженка почувствовала себя плохо, и мама вызвала "скорую".

Ранее Piter.TV писал о том, что в Ленобласти девятиклассница по неосторожности выпила химическое вещество.

Фото: Pixabay