Петербуржцы считают достойной пенсию в размере 51 000 рублей в месяц

В прошлом году пенсионные ожидания были чуть меньше.

Россияне хотели бы получать пенсию не менее 48100 рублей в месяц, что в 2 раза выше средней пенсии по стране. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе из Петербурга.

Петербуржцы считают достойной пенсию в размере 51000 рублей. Для сравнения, в прошлом году пенсионные ожидания были чуть меньше: 49000 рублей в декабре 2023 года и 48700 рублей в апреле 2023.

Пенсионные ожидания россиян за полгода выросли: размер пенсии, которую можно считать достойной, составляет сегодня 48100 рублей. Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50200 рублей, молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44 300 рублей в месяц.

Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии: пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей на 6200 рублей больше, чем у граждан с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (51000 и 44800 рублей соответственно).

Ранее петербуржцам рассказали, кто в городе может зарабатывать от 350 тысяч рублей.

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