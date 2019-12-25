В квартире пенсионерки на Софийской улице бесплатно заменили 15 сантиметров трубы

Жалобу на проблему с водоснабжением написали в УК еще в декабре прошлого года.

В квартире пенсионерки бесплатно заменили 15 сантиметров трубы, за которую управляющая компания хотела взыскать с нее 75,9 тыс. рублей. Об этом 25 декабря рассказал депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь.

Проблему выявили после обращения женщины с Софийской улицы в общественную приемную депутата во Фрунзенском районе. Она год добивалась замены куска трубы. Из-за него в квартире не было сначала холодной воды, позже ее перекрыли, чтобы не затапливать соседей.

Жалобу на проблему с водоснабжением написали в УК еще в декабре прошлого года. Это привело к выставлению счета в августе по дефектной ведомости на замену внутриквартирной разводки трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и канализации на сумму 53,5 тыс. рублей. Материалы обошлись бы в 22,4 тыс. рублей.

Только после моего обращения в жилищный комитет проблема была решена. Благодарю ответственных лиц, которые помогли оперативно урегулировать вопрос. Андрей Рябоконь, депутат петербургского парламента

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за 5 лет планируют заменить 500 километров трубопроводов.

Фото: Telegram / Андрей Рябоконь