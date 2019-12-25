В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 79-летняя пенсионерка, которая рассказала, что в период с 12 по 14 апреля ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками центрального банка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, они убедили ее снять денежные средства в размере 1 350 000 рублей. Затем эти деньги пенсионерка через терминал перевела на указанные незнакомцами счета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое пенсионеров из Петербурга перевели мошенникам почти 13 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv