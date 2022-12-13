Пожилая петербурженка отдала 300 тысяч за установку окон. Работы не выполнили

По словам 75-летней пострадавшей, 13 июня 2022 года она заключила договор с двумя неизвестными на установку окон.

В Петербурге пожилая женщина заключила договор на установку окон и внесла предоплату. В результате она осталась без новых окон и денег, стало известно Piter.tv.

По словам 75-летней пострадавшей, 13 июня 2022 года она заключила договор с двумя неизвестными на установку окон. В июне 2022 года, декабре 2022 года и январе 2023 года по месту жительства она передала неизвестному денежные средства в общей сумме 319 тысяч рублей, но окна установлены не были.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный предложил пожилой петербурженке донести сумку и украл у неё продукты с кошельком.

Фото: unsplash.com (Tarik Haiga)