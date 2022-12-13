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Неизвестный предложил пожилой петербурженке донести сумку и украл у неё продукты с кошельком
Сегодня, 8:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный предложил пожилой петербурженке донести сумку и украл у неё продукты с кошельком

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Ущерб составил 11 000 рублей.

В Петербурге пенсионерка лишилась продуктов и кошелька, приняв помощь от незнакомца на улице. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 73-летней женщины, 19 апреля около 16:00 у магазина на Индустриальном проспекте к ней подошел неизвестный и предложил донести сумку. В итоге мужчина скрылся с сумкой с продуктами и кошельком в неизвестном направлении. Ущерб составил 11 000 рублей.

Приметы пожилая петербурженка не запомнила ввиду возраста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Гатчинском районе в канаве нашли труп пенсионерки в крови.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: кража, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:16

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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