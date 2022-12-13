Неизвестный предложил пожилой петербурженке донести сумку и украл у неё продукты с кошельком

Ущерб составил 11 000 рублей.

В Петербурге пенсионерка лишилась продуктов и кошелька, приняв помощь от незнакомца на улице. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 73-летней женщины, 19 апреля около 16:00 у магазина на Индустриальном проспекте к ней подошел неизвестный и предложил донести сумку. В итоге мужчина скрылся с сумкой с продуктами и кошельком в неизвестном направлении. Ущерб составил 11 000 рублей.

Приметы пожилая петербурженка не запомнила ввиду возраста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Гатчинском районе в канаве нашли труп пенсионерки в крови.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)