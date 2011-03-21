В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

В Петербурге 73-летняя пенсионерка из-за мошенников лишилась миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пожилой женщины, 14 октября утром ей позвонил мужчина, который сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с её счетов, поэтому необходимо перевести все средства на защищённый счёт. Женщина перевела на неизвестный счет миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

Ранее пенсионерка из Мурино перевела мошенникам 13 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv