В Петербурге пенсионерка дала карту соседке для оплаты коммуналки и лишилась 6 млн рублей

Сама женщина не могла оплатить счета, так как из-за болезни не выходила из дома.

В Петербурге соседка украла у доверчивой пенсионерки более 6 млн рублей, о чем стало известно Piter.tv.

По словам 82-летней женщины, в январе 2021 года она передала свою банковскую карту соседке для оплаты коммунальных услуг. Сама женщина не могла оплатить счета, так как из-за болезни не выходила из дома. Пенсионерка сообщила соседке PIN-код и коды из sms.

Пенсионерка 17 января 2023 года обратилась в банк для получения выписок и увидела, что в период с 25 января 2021 по 17 января 2023 года с её счетов были списаны 6 197 141 рубль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее еще одна пожилая петербурженка продала квартиру, оформила два кредита и перевела мошенникам почти 5 млн рублей.

Фото: pxhere.com