Пенсионер ударил ножом жену в Петергофе

Пострадавшая с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки, колото-резаной раной бедра, в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

В Петергофе муж ударил ножом свою жену. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию днем 20 октября поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Чебышевской муж ударил жену ножом. Полицией установлено, что около 11:30 79-летний пенсионер (инвалид 3-й группы, онкобольной), во время ссоры ударил ножом свою 72-летнюю жену.

Пострадавшая с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки, колото-резаной раной бедра, в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленобласти будут судить пенсионера, который расчленил жену и задушил знакомую.

Фото: Piter.tv