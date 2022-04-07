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Пенсионер скончался на борту самолёта "Минводы – Петербург"
Сегодня, 10:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионер скончался на борту самолёта "Минводы – Петербург"

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Пожилой мужчина был болен и летел в Северную столицу с сопровождающим.

На борту самолёта, летевшего из Минеральных вод в Петербург, 6 апреля скончался 82-летний пассажир.Информацию о смерти мужчины 78.ru подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Изначально командир экипажа сообщил о больном пассажире, а чуть позже поступила информация о его смерти.

По прилёту в Пулково тело пенсионера передали медикам. Пожилой мужчина был болен и летел в Северную столицу с сопровождающим.

Накануне тело девочки-инвалида нашли в квартире на Заводском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: минеральные воды, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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