Тело девочки-инвалида нашли в квартире на Заводском проспекте

О том, что ребенок перестал дышать, в скорую сообщили родные около 10 утра 6 апреля.

Правоохранительные органы проводят проверку после обнаружения тела 10-летней девочки-инвалида в квартире на Заводском проспекте. Об этом стало известно Piter.tv.

О том, что ребенок перестал дышать, в скорую сообщили родные около 10 утра 6 апреля. Медики констатировали смерть и передали информацию в полицию. Девочка воспитывалась в полной и благополучной семье.

Причину смерти установят в морге.

Ранее стало известно, что в Ленобласти несовершеннолетний подозревается в убийстве отчима.

Фото: Piter.tv