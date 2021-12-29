Петербургский пенсионер подозревает внука в краже полумиллиона рублей

По возвращении 15 января домой он обнаружил пропажу 495 тысяч рублей.

В Красносельском районе Петербурга пенсионер заподозрил своего внука в краже у него полумиллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что отсутствовал в своей квартире на Кузнецова с декабря 2021 года. А по возвращении 15 января он обнаружил пропажу 495 тысяч рублей.

В краже он подозревает внука, который жил в квартире. Также он ранее уже был несколько раз судим за кражи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный украл украшения в Сосновом Бору на 200 тысяч рублей. Оперативники прибыли в квартиру, изъяли следы рук и замок.

Фото: Piter.tv