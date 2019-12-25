В Петербурге 91-летний пенсионер отдал лжеполицейским 1,2 миллиона рублей

Такую сумму с него потребовали за снятие ответственности с его сына, попавшего в ДТП.

В Петербурге 91-летний пенсионер отдал "полиции" более миллиона рублей за то, чтобы его сына, попавшего в ДТП, не привлекали к ответственности. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавший пенсионер рассказал, что 12 августа ему позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил о том, что его сын попал в ДТП, и для снятия с него ответственности необходимо заплатить миллион рублей.

Около 12:30 на лестничной площадке у своей квартиры пенсионер передал первому неизвестному 500 000 рублей. После этого мужчине повторно позвонили и сообщили, что необходимо передать еще миллион рублей. Пенсионер передал второму неизвестному 9350 долларов США.

Общий ущерб около 1 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали банду телефонных мошенников. Они похитили не менее семи миллионов рублей с банковских карт под видом сотрудников служб безопасности банков.

Фото: Piter.tv