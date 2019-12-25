В Ленобласти 76-летний пенсионер надругался над двумя сестрами 4 и 5 лет

Мужчину по подозрению в совершении преступления задержали 8 октября в его собственной квартире.

В Ленинградской области пожилой мужчина надругался над двумя несовершеннолетними девочками. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что 76-летний пенсионер 14 июля около 17:00 пригласил в гости в свою квартиру в деревне Шамокша (Лодейнопольский район Ленобласти) ее дочерей. Девочкам 4 и 5 лет. Там пожилой мужчина совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера.

Мужчину по подозрению в совершении преступления задержали 8 октября в его собственной квартире. Возбуждены уголовные дела. Пенсионер задержан и помещен в ИВС.

Ранее на Камчатке замдиректора надругался над 9-летней школьницей прямо в классе.

Фото: Piter.TV