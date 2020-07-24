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В Петербурге провели митинг в поддержку присоединения ДНР и ЛНР
Сегодня, 15:58
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В Петербурге провели митинг в поддержку присоединения ДНР и ЛНР

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Есть вероятность, что не все пришли по собственной воле.

По всей России и, в частности в Петербурге, прошли митинги в поддержку референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. В Северной столице акция состоялась у Петропавловской крепости.

Участники митинга размахивали российскими флагами, а также флагом с буквой "Z". Как пишет Telegram-канал "Ротонда", на митинге собралось больше тысячи человек. При этом это были преимущественно бюджетники. Также, судя по фото в соцсетях, на акцию пришли учащиеся. 

Частью мероприятия стала музыкальная программа, а также выступление депутата Константина Чебыкина. 

Напомним, референдум о вхождении республик и украинских областей в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Проголосовать жители этих регионов могут и в Петербурге. 

Фото: ВКонтакте / Единая Россия | Кронштадтский район

Теги: митинг, референдум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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