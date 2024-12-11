Пассажиропоток петербургского общественного транспорта увеличился на 110 млн. человек

В 2024 году услугами городского перевозчика воспользовались 1,7 млрд. раз.

Петербургские власти подвели "транспортные итоги" 2024 года. По данным статистики, в прошлом году городским общественным транспортом воспользовались свыше 1,7 млрд. человек, что на 110 млн. больше, чем в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По поручению Президента мы продолжаем развитие Санкт-Петербургского транспортного узла. Масштабное обновление подвижного состава, перевозки по расписанию, единые социальные льготы, предсказуемость и возможность отслеживать движение техники по Интернету, гибкие тарифы – все это повышает привлекательность городского общественного транспорта Петербурга. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Также, по словам главы города, в прошедшем году в маршруты регулярных пассажирских перевозок было внесено 2650 изменений, среди котороых: корректировка трасс следования, расписаний движения, а также создание новых остановок.

В Смольном отметили, что самым популярным видом городского общественного транспорта в прошлом году стали автобусы, которые перевезли более 760 млн. человек. Услугами метрополитена воспользовались порядка 680 млн. пассажиров. Троллейбусами и трамваями передвигались 281 млн. человек.

Петербург – лидер в России по развитию движения троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сегодня в нашем городе на 15 "автономных" маршрутах протяженностью более 195 км эксплуатируется 289 современных троллейбусов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что "Метрострой Северной столицы" заключил первые контракты с ООО "МетроПроект".

Фото: Piter.TV