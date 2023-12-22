На Энергетиков пассажиры распылили в лицо таксисту газовый баллончик и украли деньги

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красногвардейском районе пассажиры напали на водителя, распылили ему в лицо газовый баллончик и забрали деньги. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 12 февраля в полицию обратился 33-летний таксист. Он сообщил, что у дома 45 по проспекту Энергетиков четверо пассажиров (трое неизвестных мужчин и неизвестная женщина) после словесного конфликта распылили газовый баллончик ему в глаза и похитили из бардачка 7800 рублей.

Приметы:

– трое мужчин на вид 30-35 лет, рост 170-175см, один одет в куртку синего цвета, второй в куртку бело-синего цвета, один из мужчин – лысый.

– женщина на вид 30-35 лет, волосы рыжие, одета в пальто молочного цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге таксисты могут получать штраф до 50 тысяч за несоблюдение цветовой гаммы автомобиля.

Фото: Piter.tv