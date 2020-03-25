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Новым автобусным маршрутом №154 воспользовались свыше 50 тыс. жителей Петербурга
Сегодня, 19:59
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Новым автобусным маршрутом №154 воспользовались свыше 50 тыс. жителей Петербурга

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Протяженность маршрута – 6,63 километров в прямом направлении.

Новый автобус №154 перевез с 1 мая более 50 тыс. пассажиров в Петербурге. Маршрут оптимизирует транспортную доступность для жителей Комендантского проспекта, включая жилой комплекс "Чистое небо", сообщили в Смольном. 

Автобусный маршрут едет до станции Старая Деревня, которая интегрирована в систему тактового движения пригородных электропоездов по направлению "Сестрорецк — Финляндский вокзал — Сестрорецк". Это позволяет петербуржцам оперативно пересаживаться на железнодорожный транспорт. 

Протяженность маршрута – 6,63 километров в прямом направлении от Гаккелевской улицы до Комендантского проспекта и 6,35 километров – в обратном. Для обслуживания линии в будние дни задействованы 19 автобусов большого класса. Каждую неделю выполняют по 280 рейсов, пассажиропоток достигает 5,4 тыс. человек. В выходные дни выполняется 170 рейсов. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 мая два автобуса изменили трассы движения в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: автобусы, маршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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