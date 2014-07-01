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После ранения на СВО доброволец из Сербии получил паспорт РФ в Петербурге
Сегодня, 15:38
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После ранения на СВО доброволец из Сербии получил паспорт РФ в Петербурге

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Неделю мужчину считали погибшим, но он выжил.

Доброволец из Сербской Республики Дарио Ристича получил российский паспорт в Петербурге после ранения на СВО. Неделю мужчину считали погибшим, но он выжил, рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк. 

Военнослужащий решил получить гражданство РФ и обратился в миграционную службу. Оперативно по его заявлению было принято положительное решение. 

В госпитале прошла церемония приведения к присяге, после чего сотрудница УВМ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вручила Дарио Ристичу документ. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добилась выплаты 300 тыс. рублей иностранному участнику СВО. 

Фото: Telegram / Ирина Волк 

Теги: гражданин сербии, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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