После ранения на СВО доброволец из Сербии получил паспорт РФ в Петербурге

Неделю мужчину считали погибшим, но он выжил.

Доброволец из Сербской Республики Дарио Ристича получил российский паспорт в Петербурге после ранения на СВО. Неделю мужчину считали погибшим, но он выжил, рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Военнослужащий решил получить гражданство РФ и обратился в миграционную службу. Оперативно по его заявлению было принято положительное решение.

В госпитале прошла церемония приведения к присяге, после чего сотрудница УВМ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вручила Дарио Ристичу документ.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добилась выплаты 300 тыс. рублей иностранному участнику СВО.

Фото: Telegram / Ирина Волк