Мужчины пытались вынести рыбу из магазина в Петербурге и порезали охранника

В Петербурге задержали двух мужчин, которые пытались похитить рыбу из магазина и порезали охранника. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел вечером 5 апреля в ТЦ на Учебном переулке. Мужчины прошли через кассу и не заплатили за рыбу. Охранник хотел задержать подозреваемых, но получил удар ножом в шею.
У пострадавшего диагностировали ссадину на шее. Подозреваемых поместили в изолятор.
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Фото: pexels
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