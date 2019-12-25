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Мужчины пытались вынести рыбу из магазина в Петербурге и порезали охранника
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчины пытались вынести рыбу из магазина в Петербурге и порезали охранника

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Инцидент произошел вечером 5 апреля в ТЦ на Учебном переулке.

В Петербурге задержали двух мужчин, которые пытались похитить рыбу из магазина и порезали охранника. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел вечером 5 апреля в ТЦ на Учебном переулке. Мужчины прошли через кассу и не заплатили за рыбу. Охранник хотел задержать подозреваемых, но получил удар ножом в шею.

У пострадавшего диагностировали ссадину на шее. Подозреваемых поместили в изолятор.

Ранее полицейские раскрыли кражу часов стоимостью 60 тысяч рублей в Пулково.

Фото: pexels

Теги: кража, охрана, рыба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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