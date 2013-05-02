Валерий Савинов рассказал, планируется ли создание парковок в Старом городе

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, планируетсся ли создание новых пароковочных мест в Старом городе.
Вопрос, действительно, становится проблематичным, потому что количество автомобилистов постоянно увеличивается. Мы уже предполагаем, что без перехватывающих и платных парковок в исторической части города нам не обойтись. Уже создана рабочая группа, которая занимается сбором информации, чтобы было понятно, где нужны перехватывающие стоянки, чтобы это было удобно и жителям, и гостям города.
Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района
В рабочую группу уже вошли специалисты администрации, в ближайшее время в неё войдут и сотрудники ГИБДД.
Глава районной администрации также рассказал, что автобусный павильон у автовокзала в Выборге введут в эксплуатацию к концу года.
Видео: МГ "Наш город"
Превью: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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