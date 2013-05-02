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Валерий Савинов рассказал, планируется ли создание парковок в Старом городе

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Это связано с увеличением автомобилистов в городе.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, планируетсся ли создание новых пароковочных мест в Старом городе.

Вопрос, действительно, становится проблематичным, потому что количество автомобилистов постоянно увеличивается. Мы уже предполагаем, что без перехватывающих и платных парковок в исторической части города нам не обойтись. Уже создана рабочая группа, которая занимается сбором информации, чтобы было понятно, где нужны перехватывающие стоянки, чтобы это было удобно и жителям, и гостям города.

Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

В рабочую группу уже вошли специалисты администрации, в ближайшее время в неё войдут и сотрудники ГИБДД. 

Глава районной администрации также рассказал, что автобусный павильон у автовокзала в Выборге введут в эксплуатацию к концу года.

Видео: МГ "Наш город" 
Превью: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: валерий савинов, парковки, старый город
Категории: Лента новостей, Выборг,

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