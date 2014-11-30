Автобусный павильон у автовокзала в Выборге введут в эксплуатацию к концу года

Подрядчик устранял выявленные дефекты.

Во время пресс-конференции глава администрации Выборгского района Валерий Савинов уточнил, почему построенный автобусный павильон между автовокзалом и гостиницей "Дружба" до сих пор не функционирует.

Подрядчик, который занимался строительством этого павильона оказался не очень ретивым. Постоянно те недоработки, которые у него есть в рамках этого проекта, выполняет не совсем оперативно. Мы имеем ряд претензий в адрес подрядчика. На данный момент все работы по устранению дефектов выполнены, исполнительные документы мы сейчас рассматриваем. Думаю, что к концу этого года мы объект примем, и он будет запущен в эксплуатацию. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Также глава администрации рассказал, почему было решено изменить местоположение парковки вблизи парка Монрепо.

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