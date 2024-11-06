Парковка на Конюшенной обойдется в 150 рублей в час

В Петербурге завершился тестовый период эксплуатации городской автостоянки на Конюшенной площади. Стоимость одного часа размещения авто на ней обойдется в 150 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе транспортного комитета Северной столицы.
Чтобы воспользоваться автостоянкой, водителям нужно будет выполнить следующий алгоритм действий:
- Получить парковочный билет на въезде
- Заехать на территорию парковки после поднятия шлагбаума
- Перед выездом предъявить парковочный билет к считывателю и совершить платеж
- Отсканировать билет на выездной стойке и покинуть парковку
Одновременно на данной автостоянке может размещаться 60 автомобилей, из которых 7 отведено для бесплатного пользования инвалидов.
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Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
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